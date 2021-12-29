Леброн Джеймс отреагировал на выпад Карима Абдул-Джаббара в его адрес

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу критики Карима Абдул-Джаббара в его адрес.

Напомним, легендарный баскетболист эмоционально отреагировал на пост Джеймса в «Инстаграме», в котором он выложил мем о коронавирусе.

«У меня нет никакого ответа Кариму. Совсем», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 29 декабря, Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории, набравшим 36 000 очков в НБА. Он набрал 31 очко в матче с «Хьюстон Рокетс». Примечательно, что лидером по количеству набранных очков является как раз Карим Абдул-Джаббар (38 387).

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.