Леброн Джеймс отреагировал на выпад Карима Абдул-Джаббара в его адрес

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу критики Карима Абдул-Джаббара в его адрес.
Напомним, легендарный баскетболист эмоционально отреагировал на пост Джеймса в «Инстаграме», в котором он выложил мем о коронавирусе.
«У меня нет никакого ответа Кариму. Совсем», — сказал Джеймс в послематчевом интервью.
Напомним, сегодня, 29 декабря, Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории, набравшим 36 000 очков в НБА. Он набрал 31 очко в матче с «Хьюстон Рокетс». Примечательно, что лидером по количеству набранных очков является как раз Карим Абдул-Джаббар (38 387).
Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
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