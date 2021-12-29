«Вашингтон» подпишет защитника, на которого претендовал ЦСКА
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Инсайдер Эмилиано Кархия рассказал о том, что «Вашингтон Уизардс» подпишет контракт с разыгрывающим Брэдом Уонамейкером.
В сентябре Уонамейкер заключил контракт с «Индианой», но позавчера был отчислен из состава «Пэйсерс». После этого появились слухи о том, что игрок может уехать играть в Европу. В частности, инсайдер Маттео Андреани рассказал о том, что приоритетом игрока является выступление в НБА, однако при определённых условиях он может согласиться на переход в ЦСКА, который находится в поиске стартового разыгрывающего, или «Фенербахче», потерявшего на долгое время из-за травмы Нандо Де Коло.
Игрок провёл 22 матча за «Индиану Пэйсерс», набирая в среднем 3,5 очка, 2,2 передачи и 1,5 подбора.
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