Рики Рубио выбыл до конца сезона из-за травмы

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Рики Рубио получил травму, поскользнувшись в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» 29 декабря.
«У Рубио диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена», — сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в своём «твиттере».
Игрок выбыл до конца сезона-21/22.
В текущем сезоне Рубио набрал 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора в среднем за 28,5 минуты. Его связка с Дариусом Гарлэндом считается лучшей в НБА из всех, кто провёл вместе более 500 минут: Их эффективность составляет +16,1 очка.
Это уже второй разрыв крестообразной связки левого колена за его карьеру. В 2012-м Рубио получил подобное повреждение, выступая за «Миннесоту Тимбервулвз».
Напомним, 29 декабря на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Кливленд Кавальерс». Победу в нём одержал «Нью-Орлеан» со счётом 108:104. Именно Рики Рубио стал самым результативным игроком в «Кливленде», на его счету было 27 очков и 13 подборов.
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