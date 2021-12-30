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«Финикс» выиграл и догнал «Голден Стэйт», «Сакраменто» вырвал победу на последней секунде

«Финикс» выиграл и догнал «Голден Стэйт», «Сакраменто» вырвал победу на последней секунде
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахому-Сити Тандер» на стадионе «Футпринт Центр» (Финикс, США). Игра закончилась победой хозяев со счётом 115:97. В команде «Оклахомы-Сити» отличился Тай Джером (24 очка). Самым результативным игроком в «Финиксе» стал Девин Букер (38 очков). Победа позволила «Санз» (34-7) догнать «Голден Стэйт» в турнирной таблице, команды делят первое место

В параллельном матче «Юта Джаз» обыграла «Портленд Трэйл Блейзерс» (120:105) в гостях на площадке «Мода-центр» в Портленде. Решающий вклад в победу «Юты» внёс Руди Гобер, оформивший дабл-дабл (22 очков, 14 подборов). В команде «Портленда» отличились Норман Пауэлл и Дэмьен Лиллард, у каждого из них по 32 очка.

В другом матче «Сакраменто Кингз» выиграл у «Даллас Маверикс» со счётом 95:94 на домашней площадке «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон из «Маверикс» с 25 очками. В команде «Сакраменто» отличился Де'Аарон Фокс (16 очков). Его одноклубник Тайрис Халибёртон оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 передач. Чимезу Мету забил победный трёхочковый на последней секунде.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Сакраменто Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
105 : 120
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Пауэлл - 32, Нэнс - 14, Саймонс - 7, Эллеби - 6, McGriff - 4, Перри - 4, Снелл - 3, Литтл - 2, Williams - 1, Cumberland, Блевинс, Браун, Зеллер, Ковингтон, Макколлум, Маклемор, Нуркич, Смит, Уотфорд
Юта Джаз: Гобер - 22, Гэй - 21, Кларксон - 19, Богданович - 15, Конли - 15, Уайтсайд - 15, Инглс - 5, О'Нил - 4, Форрест - 4, Азубуике, Батлер, Митчелл, Они, Пэскелл, Фиттс, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 06:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
95 : 94
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 16, Барнс - 14, Митчелл - 14, Халибёртон - 12, Багли III - 11, Мету - 11, Холмс - 8, Джонс - 6, Хилд - 3, Murkey, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Мудиай, Рэмси, Томпсон, Харклесс
Даллас Маверикс: Брансон - 25, Порзингис - 24, Финни-Смит - 11, Нтиликина - 9, Браун - 8, Томас - 6, Браун - 5, Грин - 4, Пауэлл - 2, Jones, Баллок, Браун, Бёрк, Дончич, Кинг, Клебер , Коли-Стайн, Крисс, Маклафлин, Марьянович, Найт, Пинсон, Хардуэй-младший
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 97
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 38, Макги - 16, Пэйн - 16, Джонсон - 12, Смит - 11, Пол - 10, Шамет - 7, Бриджес - 5, Terry, Камински, Краудер, Надер, Пэйтон, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич, Эйтон
Оклахома-Сити Тандер: Джером - 24, Уиггинс - 22, Мускала - 13, Уотсон - 11, Роби - 10, Дорт - 9, Hopson - 4, Маледон - 4, Edwards, Sarr, Базли, Гидди, Гилджес-Александер, Дек, Крейчи, Манн, Оар, Покушевски, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
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