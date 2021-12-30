«Финикс» выиграл и догнал «Голден Стэйт», «Сакраменто» вырвал победу на последней секунде

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахому-Сити Тандер» на стадионе «Футпринт Центр» (Финикс, США). Игра закончилась победой хозяев со счётом 115:97. В команде «Оклахомы-Сити» отличился Тай Джером (24 очка). Самым результативным игроком в «Финиксе» стал Девин Букер (38 очков). Победа позволила «Санз» (34-7) догнать «Голден Стэйт» в турнирной таблице, команды делят первое место



В параллельном матче «Юта Джаз» обыграла «Портленд Трэйл Блейзерс» (120:105) в гостях на площадке «Мода-центр» в Портленде. Решающий вклад в победу «Юты» внёс Руди Гобер, оформивший дабл-дабл (22 очков, 14 подборов). В команде «Портленда» отличились Норман Пауэлл и Дэмьен Лиллард, у каждого из них по 32 очка.



В другом матче «Сакраменто Кингз» выиграл у «Даллас Маверикс» со счётом 95:94 на домашней площадке «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон из «Маверикс» с 25 очками. В команде «Сакраменто» отличился Де'Аарон Фокс (16 очков). Его одноклубник Тайрис Халибёртон оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 передач. Чимезу Мету забил победный трёхочковый на последней секунде.

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