Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг прокомментировал решение «Бруклина» отстранить его за отказ от вакцинации

Кайри Ирвинг прокомментировал решение «Бруклина» отстранить его за отказ от вакцинации
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу своего отстранения из состава команды в связи с отказом делать прививку от COVID-19.

«Я понимаю их решение и уважаю его. Мне действительно пришлось постараться не реагировать на это слишком эмоционально. Я должен был реально оценить ситуацию и посмотреть на неё с их точки зрения», — приводит слова Ирвинга журналист The New York Post Брайан Льюис в своём «твиттере».

Неудачи «Бруклина» в регулярном чемпионате НБА, включая травмы, ковид-протоколы и чрезмерную нагрузку на своих суперзвёздных игроков, вынудили «Нетс» вернуть Ирвинга в качестве игрока запаса для матчей за пределами Нью-Йорка. Играть в домашних матчах он не может из-за запрета властей штата Нью-Йорк.

При этом перед возвращением Кайри Ирвинг должен будет сдать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

Новость по теме
Дюрант, Ирвинг и Олдридж исключены из протокола НБА по коронавирусу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021