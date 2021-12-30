Кайри Ирвинг прокомментировал решение «Бруклина» отстранить его за отказ от вакцинации

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу своего отстранения из состава команды в связи с отказом делать прививку от COVID-19.

«Я понимаю их решение и уважаю его. Мне действительно пришлось постараться не реагировать на это слишком эмоционально. Я должен был реально оценить ситуацию и посмотреть на неё с их точки зрения», — приводит слова Ирвинга журналист The New York Post Брайан Льюис в своём «твиттере».

Неудачи «Бруклина» в регулярном чемпионате НБА, включая травмы, ковид-протоколы и чрезмерную нагрузку на своих суперзвёздных игроков, вынудили «Нетс» вернуть Ирвинга в качестве игрока запаса для матчей за пределами Нью-Йорка. Играть в домашних матчах он не может из-за запрета властей штата Нью-Йорк.



При этом перед возвращением Кайри Ирвинг должен будет сдать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.