Рэй Аллен назвал лучшего шутера в истории. Это не Стефен Карри, побивший его рекорд

Член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен рассказал, кого считает лучшим шутером в истории.
«Я бы не стал ставить себя в этот ряд. Одним из самых великих, кого я когда-либо видел, был Делл Карри, потому что он так эффективно бросал, даже не делая каких-то движений. Казалось, что он может просто подбрасывать мяч вверх и он всё равно попадёт в кольцо.
Но Реджи Миллер был величайшим универсальным стрелком, он мог тащить свою команду, он был убийцей. Он был парнем, о котором нужно было знать, где он находится в каждый момент игры. Охранять его было для меня сущим адом», — приводит словая Рэя Аллена Fadeaway World.
Напомним, недавно Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. Он превзошёл рекорд как раз Рэя Аллена.
- 30 декабря 2021
-
11:40
-
10:22
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
08:50
-
06:37
-
00:21
- 29 декабря 2021
-
23:44
-
23:00
-
22:27
-
21:06
-
20:26
-
19:29
-
18:18
-
17:29
-
17:04
-
16:20
-
15:26
-
14:49
-
13:40
-
12:43
-
11:57
-
11:34
-
11:14
-
10:36
-
09:24
-
08:45
-
08:36
-
06:35
-
06:08
-
00:57
- 28 декабря 2021
-
23:54
-
23:04
-
22:16