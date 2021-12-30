Рэй Аллен назвал лучшего шутера в истории. Это не Стефен Карри, побивший его рекорд

Член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен рассказал, кого считает лучшим шутером в истории.

«Я бы не стал ставить себя в этот ряд. Одним из самых великих, кого я когда-либо видел, был Делл Карри, потому что он так эффективно бросал, даже не делая каких-то движений. Казалось, что он может просто подбрасывать мяч вверх и он всё равно попадёт в кольцо.

Но Реджи Миллер был величайшим универсальным стрелком, он мог тащить свою команду, он был убийцей. Он был парнем, о котором нужно было знать, где он находится в каждый момент игры. Охранять его было для меня сущим адом», — приводит словая Рэя Аллена Fadeaway World.

Напомним, недавно Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. Он превзошёл рекорд как раз Рэя Аллена.