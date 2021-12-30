Тайгер Вудс высказался о Леброне и Джордане, которые претендуют на звание величайшего

Американский гольфист Тайгер Вудс дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, которых считают величайшими игроками в истории НБА.

«Быть великим — значит делать то, чего не могут другие. Спортсмены вроде Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Уэйна Гретцки выделяются на фоне остальных. Нужно говорить о продолжительности величия. Речь не об одной игре, одном сезоне или даже отрезке из нескольких лет. Великие должны выделяться в течение более чем 10 лет, они должны запомниться следующим поколениям. Леброн доминирует уже более 15 сезонов. Это выдающееся достижение, запредельная долговечность и способность приспосабливаться к изменчивым условиям. С возрастом атлетизм теряется, но Леброн находит способы оставаться на элитном уровне. О Джордане и Гретцки можно сказать то же самое.

Кто самый великий баскетболист: Леброн или Майкл Джордан? Они оба великие в разных аспектах. Джордан — лучший скорер и защитник. Леброн отличается от него, представляет собой сочетание Майкла Джордана и Мэджика Джонсона. Он делает на площадке всё, чем Джордан никогда не отличался. Леброн — форвард-разыгрывающий. Оба доминируют разными способами, но при этом побеждают и являются примерами для подражания. Леброн и Джордан повлияли на баскетбол до такой степени, что всех остальных игроков будут сравнивать с ними», — приводит слова Вудса The Sports Rush.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Сегодня Леброн Джеймс отреагировал на поражение «Лейкерс» в день своего 37-летия.