Тайгер Вудс высказался о Леброне и Джордане, которые претендуют на звание величайшего

Американский гольфист Тайгер Вудс дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, которых считают величайшими игроками в истории НБА.
«Быть великим — значит делать то, чего не могут другие. Спортсмены вроде Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Уэйна Гретцки выделяются на фоне остальных. Нужно говорить о продолжительности величия. Речь не об одной игре, одном сезоне или даже отрезке из нескольких лет. Великие должны выделяться в течение более чем 10 лет, они должны запомниться следующим поколениям. Леброн доминирует уже более 15 сезонов. Это выдающееся достижение, запредельная долговечность и способность приспосабливаться к изменчивым условиям. С возрастом атлетизм теряется, но Леброн находит способы оставаться на элитном уровне. О Джордане и Гретцки можно сказать то же самое.
Кто самый великий баскетболист: Леброн или Майкл Джордан? Они оба великие в разных аспектах. Джордан — лучший скорер и защитник. Леброн отличается от него, представляет собой сочетание Майкла Джордана и Мэджика Джонсона. Он делает на площадке всё, чем Джордан никогда не отличался. Леброн — форвард-разыгрывающий. Оба доминируют разными способами, но при этом побеждают и являются примерами для подражания. Леброн и Джордан повлияли на баскетбол до такой степени, что всех остальных игроков будут сравнивать с ними», — приводит слова Вудса The Sports Rush.
Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
Сегодня Леброн Джеймс отреагировал на поражение «Лейкерс» в день своего 37-летия.
- 30 декабря 2021
-
13:05
-
12:47
-
11:40
-
10:22
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
08:50
-
06:37
-
00:21
- 29 декабря 2021
-
23:44
-
23:00
-
22:27
-
21:06
-
20:26
-
19:29
-
18:18
-
17:29
-
17:04
-
16:20
-
15:26
-
14:49
-
13:40
-
12:43
-
11:57
-
11:34
-
11:14
-
10:36
-
09:24
-
08:45
-
08:36
-
06:35
-
06:08
-
00:57
- 28 декабря 2021
-
23:54