Леброн Джеймс отреагировал на поражение «Лейкерс» в день своего 37-летия

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу поражения команды в матче с «Мемфис Гриззлиз». Напомним, сегодня Джеймсу исполнилось 37 лет

«Когда оставалось 20 секунд до конца игры, мы были в атаке. В какой-то момент мне показалось, что Рассел собирается войти в под кольцо, но потом он отступил назад, а я уже был в воздухе. До этого я поскользнулся во время движения, что немного сбило мой ритм.

Есть разница между потерями под прессингом и невынужденными потерями. Нам нужно сократить их количество. Терять мячи — нормально, без этого не обходится ни один матч, но у нас слишком много именно глупых потерь. Когда отдаешь мяч сопернику, когда тот даже не оказывает на тебя давления, то это плохо, именно это и доставляет нам столько проблем», — приводит слова Леброна Fadeaway World.