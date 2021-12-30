Определён MVP декабря в Единой лиге ВТБ

Защитник «Автодора» Кенни Чери признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам декабря, сообщает официальный сайт лиги.



«Автодор» выиграл все 3 матча в этом месяце — против «Нижнего Новгорода» (100:94), «Зелена Гуры» (81:74) и «Зенита» (83:74) — и единолично возглавил турнирную таблицу с показателем 8-1. Кенни Чери был лидером «Автодора» в декабре, в среднем набирая 15,0 очка и совершая 3,3 подбора, 3,7 передачи и 3,0 перехвата с показателем эффективности 17,0 балла.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить Единую Лигу ВТБ за то, что отметили меня и наградили званием лучшего игрока месяца. И, конечно, спасибо моим партнерам по команде и тренерскому штабу, что помогают становиться лучше и лучше. Я был уверен в своих силах в первой части сезона, стараясь быть лучшей версией себя и помогать команде как на площадке, так и за ее пределами. Быть новичком в Лиге ВТБ — это вызов, в этом я убедился. Я понял это для себя и каждый вечер готовился к играм высокого уровня в чемпионате.



Что касается нашей команды, я почти уверен, что никто не рассчитывал увидеть нас на вершине турнирной таблицы, но мы стабильно прилагали все усилия, трудились каждый день, и нам воздалось. Мы подпитываем друг друга энергией, и это помогает нам играть в тот баскетбол, который мы хотим, и получать от этого удовольствие», — заявил Чери.