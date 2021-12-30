Рэй Аллен: я не разговариваю с Кевином Гарнеттом, Полом Пирсом и Рэджоном Рондо

Член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен рассказал о том, как изменились его отношения с Кевином Гарнеттом, Полом Пирсом и Рэджоном Рондо после перехода из «Бостон Селтикс» в «Майами Хит».
«Мы не разговариваем, к сожалению. Я помню, как после нашей победы в 2008 году Кевин сказал, что мы станем братьями на всю жизнь, что это нас свяжет. Но на самом деле нам не удалось сохранить эту связь. И это не моя вина. Вся история с моим уходом в «Майами» никак не влияет на то, что мы сделали как команда. Это была великая команда, и то, что мы сделали, имеет историческое значение. Нужно, чтобы они взглянули на всю эту ситуацию с более холодной головой, пусть зададутся вопросом: «Из-за чего мы злимся?». В мире происходит так много других вещей. Мы должны проповедовать единство и сплочённость, и для меня это всегда было моей мантрой. Мне не нравится, что мы до сих пор не поговорили. В какой-то момент, я уверен, мы поговорим и перенесём всё это в прошлое», — приводит слова Аллена Fadeaway World.
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