«Бостон» установил антирекорд за последние 25 лет в НБА

Накануне состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 91:82.
Игроки «Бостона» в этой встрече показали одно из худших выступлений в истории НБА с точки зрения 3-очковых бросков. В ходе матча баскетболисты «Бостона» реализовали лишь 4 броска из 42 из-за дуги.
Джейлен Браун из 13 попыток удачно реализовал лишь одну, Эл Хорфорд не смог попасть ни одним трёхочковым броском из семи, а Джош Ричардсон и Пэйтон Притчард бросили по пять раз, не забив мяч в корзину.
Из команд НБА, которые совершили не менее 40 дальних бросков за матч, хуже атаковали лишь «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2020/2021 – 4 из 45.
Кроме того, в четвёртой четверти «Бостон» забросил лишь один бросок из-за дуги из 18. 17 промахов за четверть – худший результат за последние 25 лет в НБА.
- 30 декабря 2021
-
17:41
-
16:31
-
15:43
-
14:47
-
14:37
-
13:05
-
12:47
-
11:40
-
10:22
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
08:50
-
06:37
-
00:21
- 29 декабря 2021
-
23:44
-
23:00
-
22:27
-
21:06
-
20:26
-
19:29
-
18:18
-
17:29
-
17:04
-
16:20
-
15:26
-
14:49
-
13:40
-
12:43
-
11:57
-
11:34
-
11:14
-
10:36
-
09:24
-
08:45