«Бостон» установил антирекорд за последние 25 лет в НБА

Накануне состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счётом 91:82.



Игроки «Бостона» в этой встрече показали одно из худших выступлений в истории НБА с точки зрения 3-очковых бросков. В ходе матча баскетболисты «Бостона» реализовали лишь 4 броска из 42 из-за дуги.



Джейлен Браун из 13 попыток удачно реализовал лишь одну, Эл Хорфорд не смог попасть ни одним трёхочковым броском из семи, а Джош Ричардсон и Пэйтон Притчард бросили по пять раз, не забив мяч в корзину.



Из команд НБА, которые совершили не менее 40 дальних бросков за матч, хуже атаковали лишь «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2020/2021 – 4 из 45.



Кроме того, в четвёртой четверти «Бостон» забросил лишь один бросок из-за дуги из 18. 17 промахов за четверть – худший результат за последние 25 лет в НБА.