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Игрок НБА пришёл на матч в костюме Дарта Вейдера

Игрок НБА пришёл на матч в костюме Дарта Вейдера
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер прибыл на матч регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» в костюме персонажа «Звёздных воин» Дарта Вейдера. Видео приезда баскетболиста на матч было опубликовано в официальном «твиттере» команды.

Игрока в образе главного злодея франшизы Джорджа Лукаса сопровождали два человека в костюмах имперских штурмовиков.

Матч завершился победой «Шарлотт Хорнетс» со счётом 116:108. На счету Тёрнера в этой встрече 14 очков, 5 подборов и 4 блок-шота.

Если у вас не отображается видеоролик, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Индиана Пэйсерс».

«Индиана Пэйсерс» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На их счету 14 побед и 21 поражение.

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