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Хавьер Паскуаль отреагировал на вырванную победу «Зенита» над «Црвеной Звездой» в Белграде

Хавьер Паскуаль отреагировал на вырванную победу «Зенита» над «Црвеной Звездой» в Белграде
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Во-первых, это была превосходная игра. Для всех, для всех болельщиков. «Црвена Звезда» — серьёзная команда как в защите, так и в нападении. Это был великолепный матч с удивительной атмосферой. Каждый раз, когда нам приходится играть здесь, это невероятно. Мы очень рады этой важной победе», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» в овертайме со счётом 80:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета 21 очко набрал Нейт Уолтерс.

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