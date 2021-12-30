Хавьер Паскуаль отреагировал на вырванную победу «Зенита» над «Црвеной Звездой» в Белграде

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата Евролиги.



«Во-первых, это была превосходная игра. Для всех, для всех болельщиков. «Црвена Звезда» — серьёзная команда как в защите, так и в нападении. Это был великолепный матч с удивительной атмосферой. Каждый раз, когда нам приходится играть здесь, это невероятно. Мы очень рады этой важной победе», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт «Зенита».



Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» в овертайме со счётом 80:76.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета 21 очко набрал Нейт Уолтерс.