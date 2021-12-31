Шарунас Ясикявичюс отреагировал на прерывание 9-матчевой победной серии «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (75:94), прервав таким образом свою 9-матчевую победную серию.
«Это обескураживающе. На площадке были баскетболисты только одного клуба. Мне было немного неловко стоять в стороне и наблюдать, как одна команда делала всё, а мы ей это позволяли. Я действительно не могу объяснить, почему они были более мотивированы, чем мы. Они выиграли у нас так же, как и несколько недель назад в Палау. Похоже, что разговор, который мы провели в перерыве матча, оказался бесполезен.
В третьей четверти они набрали 34 очка, а мы совершили всего три фола. Будто нас и не было на площадке. Ощущения, будто некоторые наши игроки остались в Барселоне, чтобы отмечать праздники. Оправданий такому выступлению быть не может», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.
- 31 декабря 2021
-
17:00
-
16:05
-
15:17
-
14:58
-
14:08
-
13:28
-
12:55
-
11:39
-
10:36
-
10:27
-
09:31
-
06:02
-
05:31
-
00:28
- 30 декабря 2021
-
23:59
-
23:11
-
21:56
-
20:43
-
19:47
-
18:47
-
18:30
-
17:41
-
16:31
-
15:43
-
14:47
-
14:37
-
13:05
-
12:47
-
11:40
-
10:22
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
08:50
-
06:37