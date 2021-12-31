Шарунас Ясикявичюс отреагировал на прерывание 9-матчевой победной серии «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (75:94), прервав таким образом свою 9-матчевую победную серию.



«Это обескураживающе. На площадке были баскетболисты только одного клуба. Мне было немного неловко стоять в стороне и наблюдать, как одна команда делала всё, а мы ей это позволяли. Я действительно не могу объяснить, почему они были более мотивированы, чем мы. Они выиграли у нас так же, как и несколько недель назад в Палау. Похоже, что разговор, который мы провели в перерыве матча, оказался бесполезен.



В третьей четверти они набрали 34 очка, а мы совершили всего три фола. Будто нас и не было на площадке. Ощущения, будто некоторые наши игроки остались в Барселоне, чтобы отмечать праздники. Оправданий такому выступлению быть не может», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.