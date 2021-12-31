Шамперт изъявил желание играть в «Лейкерс» после слов о том, что Леброн испортил баскетбол

Баскетболист Иман Шамперт, который выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс», выразил желание поиграть за нынешний клуб Джеймса — «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Всё зависит от Брона, чувак. Брон знает, где я. Брон, ты всё знаешь, чувак. Это зависит от тебя. Ты знаешь, кому можно позвонить. Мело тоже. Я солгал, сказав, что всё зависит от Брона — Мело тоже может это сделать. Я не хочу ничего слышать о проблемах в защите, лидерстве и проблемах ветеранов. Я не хочу слышать это от вас двоих», — сказал Шамперт на YouTube-канале Bootleg Kev.



Ранее Шамперт заявил, что Леброн разрушил баскетбол.



«Леброн разрушил баскетбол. Он думал, что делает его лучше, я его понимаю. Лично я люблю НБА за преданность, которая, как я думал, там есть. По сути, Леброн разбил представление болельщиков о реальности, сделал с организацией «Майами» всё, что хотел. Конечно, это отличный бизнес-ход, но со стороны я вижу, что люди пишут в «Твиттере» прямо сейчас. Им нравится говорить о владельцах и громких обменных сделках. Но это обсуждение не велось бы таким образом, если бы не решение Леброна перейти в «Майами», — заявил Шамперт в том же интервью.