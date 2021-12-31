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Аналитик НБА предложил идею громкого обмена Расселла Уэстбрука в «Бостон»

Аналитик НБА предложил идею громкого обмена Расселла Уэстбрука в «Бостон»
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Аналитик НБА Йоси Гозлан оценил перспективу обмена Рассела Уэстбрука из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бостон Селтикс».

«Бостон Селтикс» — команда, которая могла бы использовать более традиционного разыгрывающего, а Уэстбрук теоретически мог бы выступать там достойно, потому что его окружали бы три хороших снайпера. Потенциальный пакет из Эла Хорфорда, Джоша Ричардсона и Хуанчо Эрнангомеса в сумме дали бы за Уэстбрука равноценную зарплату, что важно для обеих команд из-за их нынешней ситуации с налогами на роскошь.

Тем не менее «Селтикс», похоже, готовятся выменять более молодого игрока уровня Матча звёзд. Кроме того, в следующем сезона «Селтикс» могут перестать платить налог на роскошь. И получение Уэстбрука с его зарплатой в $ 47 млн могло бы усложнить их ситуацию», — приводит слова Гозлана HoopsHype.

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