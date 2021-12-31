«Лейкерс» обменяли Рэджона Рондо

«Лос-Анджелес Лейкерс» обменял разыгрывающего Рэджона Рондо в «Кливленд Кавальерс» на атакующего защитника Дензела Валентайна, сообщает Hoops Rumors.
Ожидается, что «Лейкерс» отчислят Валентайна после официального проведения сделки через несколько дней. «Лос-Анджелес» сбросил минимальный контракт Рондо, чтобы освободить дополнительное место в заявке и немного разгрузить платёжную ведомость.
Рондо вернулся в «Лос-Анджелес» этим летом, подписав с клубом однолетний контракт. В этом сезоне Рэджон в среднем набирает 3,1 очка и 3,7 передачи. «Кливленд» рассматривает Рондо как замену Рики Рубио, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Напомним, в составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланту Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.
- 31 декабря 2021
-
21:00
-
20:43
-
19:49
-
18:56
-
17:53
-
17:00
-
16:05
-
15:17
-
14:58
-
14:08
-
13:28
-
12:55
-
11:39
-
10:36
-
10:27
-
09:31
-
06:02
-
05:31
-
00:28
- 30 декабря 2021
-
23:59
-
23:11
-
21:56
-
20:43
-
19:47
-
18:47
-
18:30
-
17:41
-
16:31
-
15:43
-
14:47
-
14:37
-
13:05
-
12:47
-
11:40
-
10:22