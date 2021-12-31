«Лейкерс» обменяли Рэджона Рондо

«Лос-Анджелес Лейкерс» обменял разыгрывающего Рэджона Рондо в «Кливленд Кавальерс» на атакующего защитника Дензела Валентайна, сообщает Hoops Rumors.

Ожидается, что «Лейкерс» отчислят Валентайна после официального проведения сделки через несколько дней. «Лос-Анджелес» сбросил минимальный контракт Рондо, чтобы освободить дополнительное место в заявке и немного разгрузить платёжную ведомость.

Рондо вернулся в «Лос-Анджелес» этим летом, подписав с клубом однолетний контракт. В этом сезоне Рэджон в среднем набирает 3,1 очка и 3,7 передачи. «Кливленд» рассматривает Рондо как замену Рики Рубио, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.



Напомним, в составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланту Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.