Дрэймонд Грин выступил с жёсткой критикой НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал НБА за непоследовательные действия по переносу матчей в условиях коронавируса.
«Почему вы продолжаете отменять матчи, когда вы ввели правила для предупреждения подобных переносов? Не является ли это преимуществом для других команд? Разве отсутствие в нашем составе группы игроков не сказалось на поражении, которое мы потерпели во вторник? У вас не получается занять нейтральную позицию.
Когда матч переносится на другую дату, мы играем с ними в полном составе. Но почему им просто дали стянуть победу, когда мы были в ослабленном составе всего пару дней назад? Какой в этом смысл? Не говоря уже о том, что перенос добавит в наше расписание второй матч за два дня, что даст преимущество «Денверу», — написал Дрэймонд Грин в своём «твиттере».
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