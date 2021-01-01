«Бостон» переиграл «Финикс», «Даллас» разобрался с «Сакраменто»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 123:108.
Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 24 очка, 11 подборов и 3 передачи. В составе «Финикса» лучшим по результативности стал защитник Девин Букер – 22 очка, 6 подборов и 4 передачи.
В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей – 112:96.
В составе победителей отметился латышский форвард Кристапс Порзингис – 24 очка, 9 подборов и 6 передач. У него лучшая результативность в этой игре.
Ранее также состоялся матч между «Индианой Пэйсерс» и «Чикаго Буллз» — 106:108.
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