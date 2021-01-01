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«Бостон» переиграл «Финикс», «Даллас» разобрался с «Сакраменто»

«Бостон» переиграл «Финикс», «Даллас» разобрался с «Сакраменто»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 123:108.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 24 очка, 11 подборов и 3 передачи. В составе «Финикса» лучшим по результативности стал защитник Девин Букер – 22 очка, 6 подборов и 4 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 108
Финикс Санз
Финикс
Бостон Селтикс: Браун - 24, Смарт - 24, Ричардсон - 19, Лэнгфорд - 16, Уильямс - 15, Притчард - 11, Уильямс - 10, Хорфорд - 4, Johnson, Амину, Кантер, Несмит, Паркер, Пелле, Тейтум, Томас, Фернанду, Хозер, Шрёдер, Эрнангомес
Финикс Санз: Букер - 22, Джонсон - 20, Смит - 19, Пол - 14, Бриджес - 10, Пэйн - 9, Пэйтон - 5, Уэйнрайт - 5, Шамет - 4, Bass, Terry, Walker, Камински, Краудер, Макги, Надер, Хатчинсон, Шарич, Эйтон

В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей – 112:96.

В составе победителей отметился латышский форвард Кристапс Порзингис – 24 очка, 9 подборов и 6 передач. У него лучшая результативность в этой игре.

НБА - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
96 : 112
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 17, Багли III - 15, Барнс - 11, Холмс - 11, Джонс - 10, Мету - 10, Фокс - 10, Хилд - 8, Митчелл - 2, Рэмси - 2, Murkey, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Мудиай, Томпсон, Харклесс
Даллас Маверикс: Порзингис - 24, Брансон - 23, Баллок - 16, Пауэлл - 13, Финни-Смит - 12, Браун - 8, Грин - 8, Крисс - 8, Jones, Браун, Браун, Бёрк, Дончич, Кинг, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Найт, Нтиликина, Пинсон, Томас, Хардуэй-младший

Ранее также состоялся матч между «Индианой Пэйсерс» и «Чикаго Буллз» — 106:108.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 23:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
106 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 27, Сабонис - 24, Холидэй - 16, Крэйг - 10, Тёрнер - 10, Бриссетт - 9, Вашингтон - 8, Sykes - 2, Taylor, Битадзе, Брогдон, Джексон, Дуарте, Лэмб, Макконнелл, Мартин, Уоррен, Хинтон
Чикаго Буллз: Дерозан - 28, Уайт - 24, Лавин - 17, Вучевич - 14, Томас - 8, Джонс - 7, Кук - 5, Досунму - 3, Грин - 2, McClung, Белл, Болл, Браун, Брэдли, Дотсон, Ильясова, Карузо, Маккинни, Симонович, Уильямс
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