В «Барселоне» случилась массовая вспышка коронавируса перед матчем с ЦСКА

«Барселона» на официальном сайте объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс, центровой Брэндон Дэвис, разыгрывающий Николас Лапровиттола и три сотрудника клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Ранее «Барселона» объявила о положительных результатах тестов у Ника Калатеса, Кайла Курича и Пьерре Ориолы.



Матч «Барселоны» с «Реалом» в чемпионате Испании, проведение которого было запланировано на 2 января, уже официально перенесён. 4 января «Барселона» должна сыграть с «Манресой» в испанском первенстве, после чего отправиться в Москву на матч с ЦСКА в регулярном чемпионате Евролиги.

Напомним, ЦСКА не смог сыграть в последнем туре Евролиги с «Олимпиакосом» из-за вспышки коронавируса у соперника.