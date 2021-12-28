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Матч Евролиги с участием ЦСКА перенесён

Матч Евролиги с участием ЦСКА перенесён
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Матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором должны были встретиться «Олимпиакос» и московский ЦСКА, перенесён. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник. Причина такого решения — вспышки коронавируса в греческом клубе.

Напомним, команды должны были сыграть завтра, 29 декабря. Матч должен был пройти в Греции. Вчера сообщалось о восьми случаях заражения коронавирусом в греческом клубе: тесты семи игроков, а также одного сотрудника команды показали положительный результат.

В турнирной таблице Евролиги после 17 матчей ЦСКА занимает седьмое место, имея в активе 27 очков. «Олимпиакос» на третьем месте с 29 очками. Лидером является «Барселона». На счету каталонского клуба 32 очка.

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