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Лука Дончич вернулся с карантина. Он пропустил последние 10 игр

Лука Дончич вернулся с карантина. Он пропустил последние 10 игр
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич вышел с карантина, сообщает журналист Марк Стейн в «Твиттере». Словенец присоединится к «Маверикс» в Оклахома-Сити и может вернуться в состав перед матчем с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 3 декабря в 3:00 мск.

Дончич пропустил последние 10 матчей своей команды: первые пять из-за болей в левом голеностопном суставе, вторые пять – из-за карантина.

Дончич подвернул голеностоп 15 ноября. В игре с «Индианой Пэйсерс» словенский баскетболист снова повредил сустав. В нынешнем сезоне НБА Дончич набирает 25,6 очка, 8,0 подбора и 8,5 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что Дончич заинтересован в объединении с Беном Симмонсом в одной команде.

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