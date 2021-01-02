«Детройт» выиграл броском за 2 секунды до конца, «Голден Стэйт» победил, «Бруклин» уступил

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» (Детройт, США). Победу вырвали хозяева в овертайме со счётом 117:116. Лучшим игроком матча стал Хамиду Диалло из «Детройта», оформивший дабл-дабл (34 очка, 14 подборов). Победный бросок забил форвард «Детройт Пистонс» Саддик Бей за 1,9 секунды до сирены.

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Также с разницей в одно очко «Вашингтон Уизардс» проиграл «Чикаго Буллз» (119:120) на площадке «Кэпитал Уан-арена» (Веризон-центр) (Вашингтон, США). В Вашингтоне отличился Кайл Кузма, он сделал дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком в «Чикаго» стал Зак Лавин с 35 очками. Его одноклубник Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов.



В параллельном матче «Бруклин Нетс» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:120. Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США). Самым результативным в составе победителей стал Эрик Бледсо с 28 очками. Защитник Джеймс Харден из «Бруклина» сделал трипл-дабл — 34 очка, 12 подборов и 13 передач.



В другой игре «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр». Победу одержали гости со счётом 124:111. Самым результативным в «Денвере» стал серб Никола Йокич с дабл-даблом из 24 очков и 11 подборов. Самый успешный игрок в «Хьюстоне» Джелен Грин набрал 29 очков.



Встреча «Юты Джаз» с «Голден Стэйт Уорриорз» прошла на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» (Солт-Лейк-Сити, США). Победу одержали гости со счётом 123:116. В команде «Юты» сразу четыре игрока набрали по 20 очков, один из них — Руди Гобер – сделал дабл-дабл с 19 подборами. Самым результативным игроком в «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, набравший 28 очков.