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«Детройт» выиграл броском за 2 секунды до конца, «Голден Стэйт» победил, «Бруклин» уступил

«Детройт» выиграл броском за 2 секунды до конца, «Голден Стэйт» победил, «Бруклин» уступил
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» (Детройт, США). Победу вырвали хозяева в овертайме со счётом 117:116. Лучшим игроком матча стал Хамиду Диалло из «Детройта», оформивший дабл-дабл (34 очка, 14 подборов). Победный бросок забил форвард «Детройт Пистонс» Саддик Бей за 1,9 секунды до сирены.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Также с разницей в одно очко «Вашингтон Уизардс» проиграл «Чикаго Буллз» (119:120) на площадке «Кэпитал Уан-арена» (Веризон-центр) (Вашингтон, США). В Вашингтоне отличился Кайл Кузма, он сделал дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком в «Чикаго» стал Зак Лавин с 35 очками. Его одноклубник Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:120. Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США). Самым результативным в составе победителей стал Эрик Бледсо с 28 очками. Защитник Джеймс Харден из «Бруклина» сделал трипл-дабл — 34 очка, 12 подборов и 13 передач.

В другой игре «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр». Победу одержали гости со счётом 124:111. Самым результативным в «Денвере» стал серб Никола Йокич с дабл-даблом из 24 очков и 11 подборов. Самый успешный игрок в «Хьюстоне» Джелен Грин набрал 29 очков.

Встреча «Юты Джаз» с «Голден Стэйт Уорриорз» прошла на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» (Солт-Лейк-Сити, США). Победу одержали гости со счётом 123:116. В команде «Юты» сразу четыре игрока набрали по 20 очков, один из них — Руди Гобер – сделал дабл-дабл с 19 подборами. Самым результативным игроком в «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, набравший 28 очков.

НБА - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Богданович - 20, Гобер - 20, Кларксон - 20, Митчелл - 20, О'Нил - 15, Конли - 12, Гэй - 7, Инглс - 2, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Уайтсайд, Фиттс, Форрест, Хьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Уиггинс - 25, Портер - 20, Игуодала - 12, Пэйтон II - 12, Пул - 10, Луни - 8, Бьелица - 4, Куминга - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Грин, Даутин, Кьоцца, Ли, Муди, Томпсон, Уайзмен, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Грин - 29, Мартин - 15, Никс - 13, Queen - 10, Портер - 8, Тайс - 8, Тэйт - 8, Кристофер - 7, Брукс - 6, Нваба - 5, Гаруба - 2, Вуд, Гордон, Джарро, Мэтьюз, Огастин, Уолл, Шенгюн
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Кампаццо - 22, Гордон - 16, Бартон - 12, Бол - 11, Грин - 11, Чанчар - 11, Риверс - 7, Рид - 4, Корнели - 3, Такер - 3, Jones, Грин, Дозьер, Маррей, Моррис, Ннаджи, Портер, Хиланд, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 120
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Харден - 34, Дюрант - 28, Миллз - 17, Клэкстон - 13, Олдридж - 10, Бембри - 7, Джонсон - 5, Браун - 2, Гриффин, Гэллоуэй, Дюк, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Томас, Харрис, Харрисон, Шарп, Эдвардс
Лос-Анджелес Клипперс: Бледсо - 27, Джексон - 19, Мэнн - 19, Коффи - 14, Уинслоу - 11, Эннис - 10, Moon - 8, Габриэль - 7, Ибака - 4, Джонсон - 1, Батюм, Бостон, Джордж, Зубац, Кеннард, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Хартенштайн
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 120
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Кузма - 29, Бил - 27, Гэффорд - 19, Колдуэлл-Поуп - 13, Авдия - 10, Кисперт - 10, Гилл - 9, Уотерс - 2, Echenique, Goodwin, Sword, Брайант, Дав. Бертанс, Джонсон, Динвидди, Нето, Тодд, Уинстон, Уонамэйкер, Харрелл, Хатимура, Холидей, Ээи
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Дерозан - 28, Вучевич - 22, Уайт - 20, Джонс - 9, Досунму - 4, Браун - 2, McClung, Белл, Болл, Брэдли, Грин, Дотсон, Карузо, Кук, Маккинни, Симонович, Томас, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 116
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Детройт Пистонс: Диалло - 34, Бей - 21, Гарза - 20, Стэнли - 19, Уолтон - 11, Робинсон - 8, Potter - 4, Paige, Palmer, Грант, Джексон, Джексон, Джозеф, Диалло, Каннингем, Лайлз, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Сирвидис, Смит, Стюарт, Хейз
Сан-Антонио Спёрс: Форбс - 27, Васселл - 19, Уайт - 18, Джонс - 15, Пёлтль - 15, Джонсон - 12, Ландейл - 8, Примо - 2, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Макдермотт, Моррис, Мюррей, Ойбанкс, Уискэмп, Уокер, Янг
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