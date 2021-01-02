Дерозан забил победные броски с сиреной 2 дня кряду. Ранее этого не делал никто в истории

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан стал первым игроком в истории НБА, который реализовал победные броски с сиреной два дня подряд. Дерозан принёс своей команде победу в матчах регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (120:119) и «Индианой Пэйсерс» (108:106).

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«Просто забросить победный мяч в целом – это здорово, особенно если ты сделал это в гостях. Я не понимаю. Не понимаю, я сплю или это реальность. Мне доверяют в четвёртой четверти, и это большая честь для меня. Независимо от того, как идут дела, моя команда, партнёры по команде всегда полагаются на меня. И я всегда проявляю хладнокровие в четвёртой четверти, давая понять парням, что, пока не закончилось время, у нас есть шанс», – приводит слова Дерозана ESPN.