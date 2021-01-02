Стефен Карри установил впечатляющий рекорд НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 28 очков (2/6 двухочковых, 6/12 трёхочковых, 6/7 штрафных) и 9 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (123:116).
Карри реализовал как минимум один трёхочковый бросок в 158-м матче подряд, что является новым рекордом в истории НБА. Стефен превзошёл собственное достижение, которое было впервые установлено в период 2014-2016 годов.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
В команде «Юты» сразу четыре игрока набрали по 20 очков, один из них — Руди Гобер — сделал дабл-дабл с 19 подборами. Самым результативным игроком в «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, набравший 28 очков.
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