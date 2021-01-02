Клэй Томпсон забил 24 трёхочковых подряд. Он готовится сыграть впервые за 2,5 года

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон во время разминки перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (123:118) забил 24 трёхочковых броска подряд.



Томпсон готовится к возвращению в строй после двух с половиной пропущенных сезонов. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон порвал ахилл на тренировке, когда восстановился после предыдущей травмы.

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Возвращение Клэя должно состояться в этом сезоне в одном из январских домашних матчей «Уорриорз».