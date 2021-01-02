Клэй Томпсон забил 24 трёхочковых подряд. Он готовится сыграть впервые за 2,5 года
Поделиться
Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон во время разминки перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (123:118) забил 24 трёхочковых броска подряд.
Томпсон готовится к возвращению в строй после двух с половиной пропущенных сезонов. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон порвал ахилл на тренировке, когда восстановился после предыдущей травмы.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.
Возвращение Клэя должно состояться в этом сезоне в одном из январских домашних матчей «Уорриорз».
Комментарии
- 2 января 2022
-
09:39
-
09:32
-
09:23
-
09:07
-
07:43
-
05:16
- 1 января 2022
-
22:53
-
22:43
-
22:29
-
19:50
-
19:43
-
18:44
-
17:22
-
16:42
-
15:12
-
13:37
-
13:36
-
11:41
-
10:30
-
09:59
-
08:59
-
08:03
-
04:36
- 31 декабря 2021
-
22:34
-
22:28
-
21:00
-
20:43
-
19:49
-
18:56
-
17:53
-
17:00
-
16:05
-
15:17
-
14:58
-
14:08
Партнерский контент