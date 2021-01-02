Леброн Джеймс и другие звёзды НБА отреагировали на рекорд Демара Дерозана
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Звёзды НБА прокомментировали в «Твиттере» рекорд атакующего защитника «Чикаго Буллз» Демара Дерозана. Напомним, он стал первым игроком в истории НБА, который реализовал победные броски с сиреной два дня подряд. Дерозан принёс своей команде победу в матчах регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (120:119) и «Индианой Пэйсерс» (108:106).
«Ваааау! Он делает это опять», — написал Леброн Джеймс.
Монтрезл Харелл: «Чёрт, Демар, мне ничего не остаётся, кроме как просто пожать твою руку».
Фред Ванвлит: «МВП».
Лу Уильямс: «Дерозан МВП? Давайте обсудим это».
Алекс Карузо: Дерозан! «Чикаго» выигрывают… Опять».
Альфонсо Маккинни: «Бро, ты сошёл с ума».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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