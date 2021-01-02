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Молодой игрок НБА отметился скандальной выходкой во время матча

Молодой игрок НБА отметился скандальной выходкой во время матча
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер покинул арену после конфликта с тренером в перерыве матча с «Денвер Наггетс» (111:124).

«У нас была острая дискуссия. У меня есть определённые требования к этой команде в том, что касается усердной игры.… Я не был удовлетворён самоотдачей некоторых игроков», — приводит слова главного тренера «Хьюстона» Стивена Сайласа ESPN.

Во второй половине встречи «Рокетс» объявили, что возвращение Портера в игру под вопросом из-за травмы бедра. Сайлас не упомянул Портера в послематчевых комментариях. Стоит отметить, что Кристиан Вуд, лучший снайпер «Рокетс» в этом сезоне, не вышел на площадку в стартовом составе из-за нарушения командного правила. Вуд провел восемь безголевых минут в первой половине игры, в которой «Хьюстон» уступил 17 очков, и не играл во второй половине.

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