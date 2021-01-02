Молодой игрок НБА отметился скандальной выходкой во время матча

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер покинул арену после конфликта с тренером в перерыве матча с «Денвер Наггетс» (111:124).
«У нас была острая дискуссия. У меня есть определённые требования к этой команде в том, что касается усердной игры.… Я не был удовлетворён самоотдачей некоторых игроков», — приводит слова главного тренера «Хьюстона» Стивена Сайласа ESPN.
Во второй половине встречи «Рокетс» объявили, что возвращение Портера в игру под вопросом из-за травмы бедра. Сайлас не упомянул Портера в послематчевых комментариях. Стоит отметить, что Кристиан Вуд, лучший снайпер «Рокетс» в этом сезоне, не вышел на площадку в стартовом составе из-за нарушения командного правила. Вуд провел восемь безголевых минут в первой половине игры, в которой «Хьюстон» уступил 17 очков, и не играл во второй половине.
- 2 января 2022
-
20:18
-
19:32
-
18:35
-
17:34
-
16:43
-
15:41
-
14:06
-
13:36
-
11:54
-
10:39
-
09:39
-
09:32
-
09:23
-
09:07
-
07:43
-
05:16
- 1 января 2022
-
22:53
-
22:43
-
22:29
-
19:50
-
19:43
-
18:44
-
17:22
-
16:42
-
15:12
-
13:37
-
13:36
-
11:41
-
10:30
-
09:59
-
08:59
-
08:03
-
04:36
- 31 декабря 2021
-
22:34
-
22:28