Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА: Леброн Джеймс хочет заткнуть рот всем фанатам Майкла Джордана

Чемпион НБА: Леброн Джеймс хочет заткнуть рот всем фанатам Майкла Джордана
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс всё ещё стремится быть на вершине, и он хочет пополнить своё резюме. Оно и так уже длинное, но он хочет продолжать расти, чтобы заткнуть рот всем фанатам Майкла Джордана.

Люди думают, что он уехал в Лос-Анджелес, чтобы сниматься в кино и делать все эти вещи со Space Jam. Но этот парень хочет побеждать. Он желает быть на вершине. Он даже не хочет, чтобы это были дебаты, он даже не хочет, чтобы были споры по поводу величайшего. Если вы посмотрите на то, как он играет сейчас, то увидите, что он не хочет, чтобы его возраст был для него оправданием», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022