50 очков и 11 подборов Брауна помогли «Бостону» обыграть «Орландо» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 116:111.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 50 очков и 11 подборов. Деннис Шрёдер записал на свой счёт 23 очка.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Терренс Росси, набрав 33 очка. Уэнделл Картер оформил дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Майами Хит» со счётом 115:113. «Индиана Пэйсерс», в свою очередь, проиграла «Кливленд Кавальерс» со счётом 194:108.