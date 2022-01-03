50 очков и 11 подборов Брауна помогли «Бостону» обыграть «Орландо» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 116:111.
Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 50 очков и 11 подборов. Деннис Шрёдер записал на свой счёт 23 очка.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Терренс Росси, набрав 33 очка. Уэнделл Картер оформил дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов.
В параллельном матче «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Майами Хит» со счётом 115:113. «Индиана Пэйсерс», в свою очередь, проиграла «Кливленд Кавальерс» со счётом 194:108.
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 111
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 50, Шрёдер - 21, Смарт - 17, Ричардсон - 9, Хорфорд - 9, Уильямс - 5, Притчард - 3, Фернанду - 2, Амину, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Паркер, Пелле, Тейтум, Томас, Уильямс, Хозер, Эрнангомес
Орландо Мэджик: Росс - 33, Харрис - 23, Картер - 15, Вагнер - 14, Фрейзер - 14, Бамба - 6, Gravett - 2, Вагнер - 2, Хэмптон - 2, Gillespie, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Океке, Саггс, Скофилд, Фульц, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
115 : 113
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Хилд - 26, Фокс - 24, Джонс - 18, Митчелл - 12, Барнс - 10, Халибёртон - 9, Багли III - 6, Мету - 6, Лень - 4, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Рэмси, Томпсон, Харклесс, Холмс
Майами Хит: Хироу - 22, Юртсевен - 22, Батлер - 21, Мартин - 15, Лоури - 14, Гай - 7, Сильва - 7, Стаускас - 5, Chalmers, Holman, Адебайо, Винсент, Гарретт, Дедмон, Моррис, Окпала, Оладипо, Робинсон, Страс, Такер, Хайсмит, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Мобли - 24, Лав - 20, Аллен - 18, Стивенс - 15, Маркканен - 12, Гудвин - 7, Пэнгос - 7, Уэйд - 3, Окоро - 2, Валентайн, Гарлэнд, Дэвис, Нембхард, Ньюмэн, Осман, Рубио, Секстон, Уиндлер, Фалль
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 32, Вашингтон - 20, Холидэй - 18, Тёрнер - 12, Sykes - 10, Stephenson - 6, Бриссетт - 6, Caver, Taylor, Андерсон, Битадзе, Брогдон, Джексон, Дуарте, Крэйг, ЛеВерт, Лэмб, Макконнелл, Мартин, Уоррен, Хинтон
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