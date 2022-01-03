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«Финикс» разгромил «Шарлотт» с разницей +34, «Даллас» на выезде обыграл «Оклахому»

«Финикс» разгромил «Шарлотт» с разницей +34, «Даллас» на выезде обыграл «Оклахому»
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В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 133:99.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер – 24 очка, 7 подборов и 3 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться форварду «Санз» Джалену Смиту – 19 очков, 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 133
Финикс Санз
Финикс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 17, Убре - 15, Смит - 13, Бриджес - 10, Розир - 9, Ричардс - 8, Хэйворд - 8, Макдэниелс - 7, Мартин - 6, Джонс - 2, Пламли - 2, Тор - 2, Букнайт, Вашингтон, Кулбока, Кэри, Льюис
Финикс Санз: Букер - 24, Смит - 19, Шамет - 17, Бриджес - 15, Джонсон - 14, Пэйн - 14, Бийомбо - 11, Пол - 7, Пэйтон - 6, Bass - 4, Уэйнрайт - 2, Terry, Walker, Камински, Краудер, Макги, Надер, Хатчинсон, Шарич, Эйтон

В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» уступила на домашнем паркете «Даллас Маверикс» — 86:95.

Лучшим по результативность в этой игре стал австралийский защитник «Оклахомы» Джош Гидди, оформивший трипл-дабл из 17 очков, 13 подборов и 14 передач. Наиболее весомый вклад в положительный исход встречи для «Далласа» внесли форвард Маркис Крисс (15 очков, 7 подборов), защитник Тим Хардуэй-младший (15 очков, 3 подбора и 3 передачи) и отметившийся дабл-даблом форвард Лука Дончич (14 очков, 9 подборов и 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
86 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 17, Джером - 12, Роби - 12, Уиггинс - 10, Покушевски - 9, Уильямс - 9, Маледон - 8, Фэйворс - 6, Edwards - 3, Hopson, Sarr, Базли, Гилджес-Александер, Дек, Дорт, Крейчи, Манн, Мускала, Оар, Робинсон-Эрл, Уотсон
Даллас Маверикс: Крисс - 15, Хардуэй-младший - 15, Дончич - 14, Брансон - 12, Финни-Смит - 10, Клебер - 9, Пауэлл - 9, Баллок - 6, Браун - 3, Грин - 2, Браун, Бёрк, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Порзингис, Томас
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