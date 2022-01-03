«Финикс» разгромил «Шарлотт» с разницей +34, «Даллас» на выезде обыграл «Оклахому»

В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 133:99.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер – 24 очка, 7 подборов и 3 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться форварду «Санз» Джалену Смиту – 19 очков, 12 подборов.

В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» уступила на домашнем паркете «Даллас Маверикс» — 86:95.

Лучшим по результативность в этой игре стал австралийский защитник «Оклахомы» Джош Гидди, оформивший трипл-дабл из 17 очков, 13 подборов и 14 передач. Наиболее весомый вклад в положительный исход встречи для «Далласа» внесли форвард Маркис Крисс (15 очков, 7 подборов), защитник Тим Хардуэй-младший (15 очков, 3 подбора и 3 передачи) и отметившийся дабл-даблом форвард Лука Дончич (14 очков, 9 подборов и 10 передач).