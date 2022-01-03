Леброн вышел на 4-е место в истории НБА по штрафным броскам
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В эти минуты на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе проходит встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». После третьей четверти хозяева проигрывают – 78:80.
По ходу матча форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории лиги по исполненным штрафным броскам. Он обогнал Оскара Робертсона, на счету которого 7694 штрафных броска в карьере. У Коби Брайанта, занимающего третье место в таблице рекордсменов, 8378 штрафных бросков.
30 декабря Леброн Джеймс отпраздновал свой 37-й день рождения, а в первом же матче после этого набрал 43 очка, сделал 14 подборов и реализовал 5 трёхочковых за 29 минут на площадке. «Лейкерс» в том матче обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» (139:106).
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