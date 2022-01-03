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Кевин Гарнетт назвал топ-5 претендентов на MVP НБА

Кевин Гарнетт назвал топ-5 претендентов на MVP НБА
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт назвал свою пятёрку претендентов на звание MVP в НБА в этом году.

Пятёрка главных претендентов по мнению Гарнетта:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
2. Демар Дерозан («Чикаго Буллз»)
3. Зак Лавин («Чикаго Буллз»)
4. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
5. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)

43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона. Гарнетт — пятый номер драфта-1995. Первую половину карьеры он провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», после «Бостона» выступал за «Бруклин», а затем вернулся в «Миннесоту».

Ранее Кевин Гарнетт назвал Майкла Джордана величайшим треш-токером в истории лиги.

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