Определён MVP Евролиги в декабре

Форвард «Барселоны» Никола Миротич стал MVP Евролиги в декабре. Для испанского баскетболиста это уже второй раз, когда он признаётся самым ценным игроком месяца в нынешнем сезоне — и рекордный в истории седьмой раз за карьеру.
В среднем за игру Миротич набирал 21 очко, делал 6,5 подборов и 2,2 передачи. У него 61,8% двухочковых, 50,0% трёхочковых и 93,8% штрафных бросков. В конце декабря «Барселона» прервала серию из 9 побед в Евролиге, потерпев крупное поражение от «Басконии» (75:94).Команда единолично возглавляет турнирную таблицу Евролиги после 18 туров. На их счету 15 побед и всего 3 поражения.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Напомним, что в турнире принимают участие три российских клуба. «Зенит» на данный момент идёт четвёртым (12-6), УНИКС — пятым (11-5), а ЦСКА — седьмым (10-7).
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