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Никола Милутинов рассказал о случае из детства, который изменил его жизнь

Никола Милутинов рассказал о случае из детства, который изменил его жизнь
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Баскетболист ЦСКА Никола Милутинов рассказал историю из детства, которая стала толчком к началу занятий баскетболом.

«Я должен начать с самого начала. Мои родители отправили меня заниматься плаванием, потому что хотели, чтобы я занимался каким-нибудь здоровым видом спорта и развивал своё тело. Когда мне было семь лет, я поскользнулся на краю бассейна и сломал себе подбородок. После этого я просто решил остановиться.

Мой отец рассказывал мне, что после того, как мне сняли швы и я оправился от травмы, я сказал ему, что хочу начать играть в баскетбол. Не знаю, почему я попросил об этом, но он сказал мне, что это было моё решение. Затем отец нашёл какую-то баскетбольную школу, так я и начал заниматься этим видом спорта», — цитирует Милутинова BasketNews.

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