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Леброн Джеймс назвал правило, которое нужно изменить в школьном баскетболе

Леброн Джеймс назвал правило, которое нужно изменить в школьном баскетболе
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что в школьном баскетболе в Огайо необходимо поменять правило относительно таймера на бросок и увеличить время на атаку до 35 секунд.

«Наша команда только что вернулась с турнира в Калифорнии, мы провели четыре встречи с таймером в 35 секунд на бросок. Всё на высоком уровне. Команды отлично играли, был высокий темп, а в четвёртой четверти никто не чувствовал себя лишним. Пора ввести такие правила в Огайо», — написал в своём «твиттере» тренер школьных команд Кэм Джойс.

Джойса поддержал Леброн.

«Полностью согласен. Я играл в Огайо. Скорость игры сейчас стала выше, это изменение должно быть внесено как можно скорее», — написал в своём «твиттере» Джеймс.

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