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«Бруклин» уступил «Мемфису». «Сиксерс» обыграли «Хьюстон»

«Бруклин» уступил «Мемфису». «Сиксерс» обыграли «Хьюстон»
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На стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили – 133:113.

Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком в составе «Филадельфии», набрав 31 очко. 23 очка в активе американца Гаррисона Мэтьюза из «Хьюстона».

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
133 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Коркмаз - 24, Джо - 18, Карри - 15, Харрис - 14, Драммонд - 8, Ньянг - 8, Грин - 6, Милтон - 5, Бэсси - 2, Рид - 2, Powell, Браун, Макси, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Хенри
Хьюстон Рокетс: Мэтьюз - 23, Гордон - 14, Тэйт - 14, Кристофер - 13, Грин - 12, Нваба - 12, Мартин - 11, Тайс - 7, Огастин - 4, Queen - 3, Брукс, Вуд, Гаруба, Джарро, Никс, Портер, Уолл, Шенгюн

В параллельной игре «Вшингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс» на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США). Победу в этой встрече также одержали хозяева – 124:121.

В составе «Вашингтона» отличились Кайл Кузма (36 очков) и Брэдли Бил (35 очков). У Гордона Хэйворда из «Хорнетс» 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
124 : 121
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 36, Бил - 35, Гэффорд - 15, Дав. Бертанс - 14, Кисперт - 12, Авдия - 7, Колдуэлл-Поуп - 5, Echenique, Goodwin, Sword, Брайант, Гилл, Джонсон, Динвидди, Нето, Тодд, Уинстон, Уонамэйкер, Уотерс, Харрелл, Хатимура, Холидей, Ээи
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 27, Розир - 25, Бриджес - 23, Болл - 18, Пламли - 8, Мартин - 7, Убре - 7, Макдэниелс - 4, Смит - 2, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Тор

В ещё одном матче «Бруклин Нетс» дома встречался с «Мемфис Гриззлиз». Гости выиграли со счётом 118:104.

26 очков у Кевина Дюранта из «Нетс», 36 очков у Джа Моранта из «Гриззлиз».

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бруклин Нетс: Дюрант - 26, Харден - 19, Клэкстон - 11, Браун - 10, Гриффин - 10, Томас - 8, Бембри - 6, Картер - 6, Шарп - 6, Джонсон - 2, Гэллоуэй, Дюк, Ирвинг, Миллз, Миллсэп, Олдридж, Харрис, Харрисон, Эдвардс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Бейн - 29, Кларк - 16, Джонс - 12, Калвер - 12, Адамс - 6, Джексон - 5, Альдама - 2, Buchanan, Sneed, Teske, Андерсон, Брукс, Джеффрис, Кончар, Матиас, Мелтон, Пон, Тийе, Тиллман, Уильямс
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