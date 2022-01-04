«Бруклин» уступил «Мемфису». «Сиксерс» обыграли «Хьюстон»

На стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили – 133:113.
Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком в составе «Филадельфии», набрав 31 очко. 23 очка в активе американца Гаррисона Мэтьюза из «Хьюстона».
В параллельной игре «Вшингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс» на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США). Победу в этой встрече также одержали хозяева – 124:121.
В составе «Вашингтона» отличились Кайл Кузма (36 очков) и Брэдли Бил (35 очков). У Гордона Хэйворда из «Хорнетс» 27 очков.
В ещё одном матче «Бруклин Нетс» дома встречался с «Мемфис Гриззлиз». Гости выиграли со счётом 118:104.
26 очков у Кевина Дюранта из «Нетс», 36 очков у Джа Моранта из «Гриззлиз».
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