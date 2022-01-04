«Юта» обыграла «Нью-Орлеан», «Чикаго» одолел «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Орлеане (США), в котором на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Юту Джаз». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 115:104. Значительный вклад в успех хозяев внёс Донован Митчелл – 29 очков. В «Нью-Орлеане» выделился Йонас Валанчюнас, на его счету 25 очков.
В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 102:98. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 29 очков. Лучше всех у «Орландо» выступил Франц Вагнер, у него 22 очка.
Также «Детройт Пистонс» обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 115:106, «Денвер Наггетс» уступил «Даллас Маверикс» (89:103).
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