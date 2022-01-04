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«Юта» обыграла «Нью-Орлеан», «Чикаго» одолел «Орландо»

«Юта» обыграла «Нью-Орлеан», «Чикаго» одолел «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Орлеане (США), в котором на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Юту Джаз». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 115:104. Значительный вклад в успех хозяев внёс Донован Митчелл – 29 очков. В «Нью-Орлеане» выделился Йонас Валанчюнас, на его счету 25 очков.

В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 102:98. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 29 очков. Лучше всех у «Орландо» выступил Франц Вагнер, у него 22 очка.

Также «Детройт Пистонс» обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 115:106, «Денвер Наггетс» уступил «Даллас Маверикс» (89:103).

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
102 : 98
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Лавин - 27, Уайт - 17, Вучевич - 13, Джонс - 7, Болл - 3, Браун - 3, Досунму - 3, McClung, Белл, Брэдли, Грин, Дотсон, Карузо, Кук, Маккинни, Симонович, Томас, Уильямс
Орландо Мэджик: Вагнер - 22, Картер - 21, Харрис - 19, Росс - 15, Хэмптон - 9, Gravett - 5, Скофилд - 4, Бамба - 3, Gillespie, Айзек, Браздейкис, Вагнер, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Океке, Саггс, Фрейзер, Фульц, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 89
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Дончич - 21, Баллок - 15, Пауэлл - 15, Брансон - 13, Клебер - 10, Финни-Смит - 10, Грин - 6, Хардуэй-младший - 6, Браун - 5, Крисс - 2, Браун, Бёрк, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Порзингис, Томас
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Гордон - 15, Бартон - 12, Кампаццо - 8, Хиланд - 7, Грин - 6, Бол - 5, Такер - 3, Jones - 2, Корнели - 2, Рид - 2, Грин, Дозьер, Маррей, Моррис, Ннаджи, Портер, Риверс, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Холидэй - 29, Портис - 12, Миддлтон - 10, Казинс - 9, Аллен - 5, Мэттьюз - 4, Коннотон - 3, Хилл - 3, Smart, Адетокунбо, Дивинченцо, Корнет, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Худ
Детройт Пистонс: Бей - 34, Джексон - 24, Каннингем - 19, Диалло - 11, Лайлз - 11, Робинсон - 5, Хейз - 5, Гарза - 4, Ли - 2, Paige, Palmer, Potter, Грант, Джексон, Джозеф, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Сирвидис, Смит, Стэнли, Стюарт, Уолтон
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 115
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 25, Харт - 15, Александер-Уолкер - 13, Грэм - 11, Джонс - 11, Ингрэм - 10, Хэйс - 8, Темпл - 5, Кларк - 3, Эрнангомес - 2, Альварадо - 1, Hunt, Джеймс, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Саторански, Уильямсон, Харпер
Юта Джаз: Митчелл - 29, Конли - 22, Богданович - 21, Кларксон - 14, Гобер - 10, Гэй - 9, О'Нил - 5, Форрест - 3, Инглс - 2, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Уайтсайд, Фиттс, Хьюз
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