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Названа вероятная дата возвращения Клэя Томпсона после 2,5 пропущенных лет

Названа вероятная дата возвращения Клэя Томпсона после 2,5 пропущенных лет
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Стало известно, что атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может принять участие в матче с «Кливленд Кавальерс» в ближайшее воскресенье, 9 января.

Окончательное решение по возможному дебюту Клэя в сезоне-2021/2022 будет принято после возвращения «Голден Стэйт» из 2-матчевого выездного турне в пятницу.

Томпсон готовится к возвращению в строй после двух с половиной пропущенных сезонов. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке. Долгожданное возвращение Клэя должно состояться в этом сезоне в одном из январских домашних матчей «Уорриорз».

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