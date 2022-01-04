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Девин Букер разместил фото Кендалл Дженнер. Многие посчитали, что он сделал ей предложение

Девин Букер разместил фото Кендалл Дженнер. Многие посчитали, что он сделал ей предложение
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер разместил фотографию в своём «инстаграме» с моделью Кендалл Дженнер. После этого многие посчитали, что баскетболист сделал ей предложение, однако эта информация нигде не подтвердилась.

Публикация доступна в «инстаграме» Букера.

Букер стал рекордсменом в истории НБА по количеству набранных очков в дебютном розыгрыше плей-офф. Он записал себе в актив 542 очка по итогам четвёртого матча с «Бакс» и побил рекорд Рика Бэрри, который в 1967 году в 15 матчах дебютного плей-офф набрал 521 очко. Джулиус Ирвинг отметился 518 очками в 18 матчах в 1977 году и занимает третье место. Букер также сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству матчей с 40+ очками в дебютном плей-офф. У обоих по три таких игры. Это второй лучший результат в истории после Рика Бэрри (5).

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