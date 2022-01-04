Итудис высказался о разгроме «Автодора», после которого ЦСКА вышел на первое место

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (65:92), по итогам которого команда поднялась на первое место в турнирной таблице.
«Прежде всего, поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Надеюсь, вся ситуация с COVID-19 скоро уйдёт, и мы сможем вздохнуть свободно. Что касается сегодняшней встречи, мы сыграли очень серьезно, серьезно подготовились. «Автодор» — лидер чемпионата, команда, которая также занимает первое место по атакующим показателям, набирает 91 очко в среднем. И мы сумели сегодня сдержать ее на отметке в 65 очков как результат нашего желания и выбранной тактики. Да, у нас были некоторые провалы в результате нашей агрессивной защиты, тем не менее мы не давали открытых бросков, здорово подбирали и вынудили соперников совершить 14 потерь. Поздравляю команду», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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