Расселл Уэстбрук не совершил ни одной потери за игру впервые с 2016 года
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» не допустил ни одной потери за игру. Это первый случай для Уэстбрука, когда он показывает такую статистику с 2016 года, сообщил в своём «твиттере» обозреватель Томер Азарли.
По итогам матча Уэстбрук набрал 19 очков.
Напомним, по итогам встречи, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз», хозяева победили со счётом 122:114.
Де'Аарон Фокс из «Кингз» набрал 30 очков. 31 очко у Леброна Джеймса.
Для «Лейкерс» эта победа стала третьей кряду, 8 января команда примет «Атланту Хоукс». У «Сакраменто» в последних шести играх по три победы и три поражения, уже 6 января команда сыграет дома всё с той же «Атлантой Хоукс».
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