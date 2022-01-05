Матч ЦСКА — «Барселона» перенесён. На этой неделе могут сыграть только «Милан» и «Зенит»

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги между московским ЦСКА и «Барселоной», который должен был состояться 7 января в Москве, был перенесён на неопределённый срок, сообщает официальный сайт турнира.



Испанский клуб попросил о переносе встречи, после того как сразу 13 игроков команды заразились коронавирусом, из-за чего команда лишилась возможности составить минимальную заявку из восьми человек на эту встречу.



Эта игра стала уже восьмой перенесённой на другой срок в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Ранее по схожим причинам были перенесены матчи «Маккаби» — «Баскония», АСВЕЛ — «Монако», «Реал» — УНИКС, «Альба» — «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» — «Бавария», «Црвена Звезда» — «Фенербахче» и «Жальгирис» — «Олимпиакос».



Таким образом, в настоящий момент в календаре тура осталась лишь одна игра — между санкт-петербургским «Зенитом» и «Олимпией Милан».