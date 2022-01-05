Гомельский отреагировал на разгромную победу ЦСКА над «Автодором»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором».



«Команда играет так, как позволяет ей соперник. «Автодор» безобразно сыграл в защите. При личной защите явно не справлялись Сакич с Шенгелией, Скрабб с Григонисом, Чери с Лундбергом. А уж про опеку Фойгтманна вообще нечего сказать, кроме «О ужас!» При зонном прессинге 2-2-1 и последующей зоне 2-3 углы не успевали оказывать помощь на позиции под 45 градусов. А на линии штрафного броска не получалось двойной атаки соперника с мячом.



Думаю, что тренер Райкович недооценил возможности ЦСКА по разбитию такой зонной защиты через середину. Мне также понравилось движение мяча в позиционном нападении ЦСКА, как и вам. Хочу отметить действия Лундберга и Хэккетта, но покритиковать Хоменко, который очень хотел забить сам, а не предоставить такую возможность партнёрам. И ещё один фактор в победе ЦСКА — защита. Курбанов «съел» Скрабба, Шенгелию, а затем Антонов оставили ни с чем Сакича. Только Фанденберг сыграл в атаке более или менее результативно. Общее впечатление от игры ЦСКА было очень позитивным на обоих концах площадки. А кому в матче с лидером турнира отдыхать, а кому трудиться — это решение тренера», — написал Гомельский на своём сайте.