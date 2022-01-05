Шакил О'Нил иронично отреагировал на возвращение Кайри Ирвинга в НБА

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил отреагировал на возвращение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в НБА.

«Кайри после того как нашёл способ играть за «Бруклин» без вакцины», — написал Шакил в «Инстаграме» и прикрепил фотографию Майкла Джордана.

Ранее сообщалось, что дебют Ирвинга в нынешнем сезоне НБА состоится 5 января 2022 года в матче регулярного чемпионата лиги с «Индианой Пэйсерс».

О решении «Бруклина» вернуть в состав 29-летнего баскетболиста стало известно не так давно. Изначально Кайри был отстранён от занятий с командой из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Перед возвращением Ирвинг должен сдавать отрицательный тест пять дней подряд. Только в таком случае он сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.