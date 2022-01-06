Бадди Хилд высказался о сорванном обмене в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд дал комментарий по поводу сорванного обмена в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Конечно, СМИ знают больше, чем мой агент и команда в принципе, но правда в том, что обмена не произошло. Так что я всё ещё здесь. Я всё ещё в лиге и имею возможность играть в баскетбол. В этом и заключается вся радость», — приводит слова Хилда Clutch Points.

Напомним, в прошлом сезоне Бадди Хилд установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Он быстрее всех в истории лиги реализовал 1000 трёхочковых бросков. Для этого ему потребовалось провести лишь 350 матчей.



Предыдущий рекорд принадлежал разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри. Он реализовал 1000 трёхочковых бросков за 369 игр.