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Невероятный трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения «Юте»

Невероятный трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения «Юте»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 115:109.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс хорватский лёгкий форвард Богдан Богданович, оформивший дабл-дабл из 36 очков, 13 подборов и 4 передач. В составе «Денвера» наиболее результативным стал хорватский центровой Никола Йокич, ставший автором трипл-дабла, — 26 очков, 21 подбор и 11 передач.

Напомним, «Юта Джаз» (28-10) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Денвер Наггетс» (18-18) – 8-е.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
109 : 115
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Бартон - 20, Моррис - 20, Гордон - 17, Грин - 8, Риверс - 6, Кампаццо - 5, Хиланд - 3, Бол - 2, Рид - 2, Jones, Грин, Дозьер, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Такер, Ховард, Чанчар
Юта Джаз: Богданович - 36, Гэй - 18, Митчелл - 17, Кларксон - 13, О'Нил - 13, Конли - 10, Азубуике - 5, Пэскелл - 3, Батлер, Гобер, Инглс, Уайтсайд, Фиттс, Форрест, Хьюз

В параллельных матчах «Майами Хит» на выезде одолел «Портленд Трэйл Блэйзерс» (115:109), а «Атланта Хоукс» сломила сопротивление «Сакраменто Кингз» (108:102).

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
109 : 115
Майами Хит
Майами
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Пауэлл - 26, Нуркич - 14, Ковингтон - 10, Литтл - 10, Нэнс - 9, Эллеби - 5, Маклемор - 3, Смит - 3, Уотфорд - 1, Cumberland, McGriff, Williams, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Макколлум, Перри, Снелл
Майами Хит: Страс - 25, Хироу - 16, Такер - 14, Юртсевен - 14, Робинсон - 12, Мартин - 11, Гай - 9, Лоури - 7, Сильва - 4, Хайсмит - 3, Chalmers, Holman, Адебайо, Батлер, Винсент, Гарретт, Дедмон, Моррис, Окпала, Оладипо, Стаускас, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
102 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Сакраменто Кингз: Фокс - 30, Халибёртон - 24, Хилд - 11, Барнс - 8, Джонс - 7, Лень - 7, Багли III - 6, Харклесс - 5, Митчелл - 4, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Томпсон, Холмс
Атланта Хоукс: Хаертер - 25, Реддиш - 18, Галлинари - 16, Райт - 15, Луваву-Кабарро - 14, Капела - 11, Оконгву - 6, Л. Уильямс - 3, Brown Jr., Hill, Oliver, Tillman, Богданович, Джонсон, Дьенг, Клемонс, Коллинс, Купер, Мэйс, Хантер, Янг
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