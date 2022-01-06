Невероятный трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения «Юте»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 115:109.
Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс хорватский лёгкий форвард Богдан Богданович, оформивший дабл-дабл из 36 очков, 13 подборов и 4 передач. В составе «Денвера» наиболее результативным стал хорватский центровой Никола Йокич, ставший автором трипл-дабла, — 26 очков, 21 подбор и 11 передач.
Напомним, «Юта Джаз» (28-10) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Денвер Наггетс» (18-18) – 8-е.
В параллельных матчах «Майами Хит» на выезде одолел «Портленд Трэйл Блэйзерс» (115:109), а «Атланта Хоукс» сломила сопротивление «Сакраменто Кингз» (108:102).
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