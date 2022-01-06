Стефен Карри отреагировал на худший бросковый отрезок за карьеру

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу неудачного отрезка в НБА. Напомним, в последних двух матчах он реализовал лишь 8 бросков с игры из 40 (20%). Это худший показатель для него за всю карьеру на дистанции двух игр.

«Я бы хотел вернуть свой бросок. Просто это не один из тех случаев, когда ты пытаешься слишком остро реагировать. Я установил очень высокую планку, и я хочу продолжать в том же духе и никогда не опускать свой стандарт. Так что, когда наступает такой вечер, как сегодня, или как это было в течение некоторого времени, просто продолжайте работать, и в конце концов результат будет виден», — приводит слова Карри The Sports Rush.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр также считает, что Карри в скором времени вновь начнёт показывать хорошую статистику.