Никола Вучевич отреагировал на скандальную ситуацию с Новаком Джоковичем в Австралии

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич отреагировал на скандальную ситуацию с теннисистом Новаком Джоковичем в Австралии.



«Может, День дурака в Австралии 5 января? Это, должно быть, какая-то шутка», — написал Вучевич в своём «твиттере».



Напомним, ранее сегодня, 6 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой.



Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

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