Неманья Недович выбрал сторону в скандале между Новаком Джоковичем и властями Австралии

Баскетболист «Панатинаикоса» Неманья Недович отреагировал на скандальную ситуацию с теннисистом Новаком Джоковичем в Австралии.
«Каждый человек должен быть свободен в том, что он делает со своим телом. Если мы потеряем это право, то мы потеряем всё», — написал Неманья Недович в своём «твиттере».
Напомним, ранее сегодня, 6 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой.
Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.
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