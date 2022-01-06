Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Неманья Недович выбрал сторону в скандале между Новаком Джоковичем и властями Австралии

Неманья Недович выбрал сторону в скандале между Новаком Джоковичем и властями Австралии
Комментарии

Баскетболист «Панатинаикоса» Неманья Недович отреагировал на скандальную ситуацию с теннисистом Новаком Джоковичем в Австралии.

«Каждый человек должен быть свободен в том, что он делает со своим телом. Если мы потеряем это право, то мы потеряем всё», — написал Неманья Недович в своём «твиттере».

Напомним, ранее сегодня, 6 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой.

Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022